Росія завдала ракетного удару по Одесі: є загиблий та поранені

Минулої доби, 9 травня, окупаційні війська Російської Федерації завдали масованого ракетного удару по Одесі – унаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє пресцентр оперативного командування “Південь”.

“Рашисти знов вдарили по Одесі із застосуванням авіації. Сім ракет було випущено по місту. Однак резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить”, – резюмували у відомстві.

Зазначається, що росіяни влучили у торговий центр та склад готової продукції широкого споживання.

Внаслідок ворожого обстрілу одна особа загинула, в лікарню доставлено п’ятьох поранених. Триває гасіння пожеж.