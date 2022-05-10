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Росія стягує на північ Криму артилерію для боїв за Херсонщину

російські війська

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УП.

«Безумовно, це й так званий маневр, це нарощування сил, аби підрозділи ЗСУ, які перебувають в певних районах, були там і не переміщувалися в інші операційні зони, сковування військ»,  — зауважив він.

Мотузяник нагадав, що Росія ставить собі за мету, окрім Донеччини та Луганщини, захопити ще й Херсонську область.

«Тому, скоріш за все, ми очікуємо, що ця техніка там і може бути використана противником», — підсумував речник.

10 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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