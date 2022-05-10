Росія не може поповнювати запас високоточних боєприпасів

Унаслідок економічних санкцій російській армії важко поповнювати запаси високоточних керованих боєприпасів.

Про це повідомили в Міноборони США.

“Ми бачили, що вони використали вже багато високоточної зброї. Вони продовжують бити по Маріуполю купою тупих (некерованих — ред.) бомб. Отже, у них виникають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів”, — сказав високопоставлений чиновник Пентагону.

У Міноборони США переконані, що саме санкції й експортний контроль “вплинули на можливості російської оборонно-промислової бази та їхню здатність поповнювати запаси”.

Водночас протягом доби 9 травня Україна отримала 13 поставок озброєння з семи країн. Крім того, президент США Джо Байден попросив на військову підтримку України ще 5 мільярдів доларів.

“Ми хотіли б погодити це до третього тижня травня, щоб мати змогу продовжувати підтримку безперервно”, — сказав представник Пентагону.

Він додав, що Україні вже надали 85 гаубиць з 90 обіцяних і 110 тисяч снарядів до них. Військові ЗСУ проходять навчання з користування новою зброєю.