ООН: число погибших в Украине на тысячи больше, чем сообщалось ранее

Количество мирных жителей, погибших за время войны в Украине (без малого 11 недель) составляет на тысячи человек больше, чем официальное число погибших, которое ранее приводила Организация Объединенных Наций (3381 человек).

Об этом заявила во вторник глава Мониторинговой миссии ООН по наблюдению по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Группа ООН, в которую входят 55 наблюдателей в Украине, заявила, что большинство смертей было вызвано взрывчатыми веществами с большой площадью поражения, такими как ракетные и воздушные удары.

«Мы работаем над оценками, но все, что я могу сказать на данный момент, это то, что они на тысячи превышают те цифры, которые мы вам уже предоставляли», – сказала Богнер на брифинге в Женеве.

«Большой черной дырой является Мариуполь, куда нам было трудно получить полный доступ, поэтому подтвержденной информации оттуда нет», – добавила она.

Богнер выступала после поездки в Украину на прошлой неделе, где она посетила районы вокруг Киева и Чернигова, ранее оккупированные российскими войсками.

По ее словам, руководимая ею команда получила сообщения о более чем 300 незаконных убийствах в населенных пунктах к северу от Киева, включая Бучу.

Ожидается, что это число будет расти.

Богнер также выразила обеспокоенность тем, что обе стороны используют школы в качестве армейских баз, в некоторых случаях – с тяжелой военной техникой.