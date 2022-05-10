Німеччина підтримує повноправне членство України у ЄС, ми знайдемо шлях для вступу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі

Про це вона сказала на спільній пресконференції з очільником МЗС Дмитром Кулебою у Києві, передає ЄП.

«Для мене нині зрозуміло, що Україна є однозначно частиною Європи, і тому мені дуже зрозуміла заявка України на членство у ЄС — повноправне членство. Ми наполягаємо на повному членстві України. Ми хочемо провести поглиблену реформу у ЄС, це також буде наукою після цієї війни. Якщо говорити про статус кандидата, то я переконана — ми знайдемо шлях для участі України у ЄС», — заявила Бербок.

Вона додала, що Україна буде вільною і сама визначатиме майбутнє.