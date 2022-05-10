Нідерланди, Італія та Бельгія погодилися передати Україні додаткові САУ калібру 155 мм

Нідерланди, Італія та Бельгія погодилася на передачу Україні додаткового озброєння. Йдеться про американські самохідні артилерійські установки M109, або німецькі PzH – 2000.
Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, пише Armyrecognition.
Він зауважив, що Україна робить акцент на гаубицях типу M109, оскільки вони забезпечують більшу мобільність на полі бою порівняно з буксирувальними гарматами M777.
Тож Нідерланди, Італія та Бельгія погодилася на передачу такого озброєння. Це будуть або M-109, або німецькі PzH-2000.
Про яку саме версію САУ M109 йдеться наразі невідомо.
Джон Кірбі повідомив, що інструктори з США навчають українських артилеристів. Наразі вже понад 220 українських військових завершили підготовку по роботі з M777, а ще понад 150 продовжують навчання.
Також проходять навчання з використання радіолокаційної системи AN/MPQ-64 Sentinel – 15 військових вже завершили навчання.
Бійці сил оборони України також опановують бронетранспортери M113.
Українські військові вже використовують гаубиці M777. Відео з їх роботою продемонстрував український журналіст Юрій Бутусов. М777 передали в бойові українські артилерійські підрозділи.
Також відомо, що українські військові отримають дивізіон САУ PzH-2000. 7 одиниць відправить Німеччина та ще 5 – Нідерланди.
M109 – американська самохідна артилерійська система, що перебуває на озброєнні армії США та низки інших країн світу.
Розроблена вона була на початку 1960-х років, для заміни самохідної гармати M44, що створювалася на базі легкого танка M41 «Вокер Бульдог».
Перебувала в серійному виробництві ВПК США з 1962 по 2003 рік, під час виробництва вона неодноразово модернізувалась, також випускалася за ліцензією в 1990-х роках у Південній Кореї.
На початку травня стало відомо, що Норвегія має намір поставити до України гусеничні 155-мм самохідні гаубиці. Йдеться про модернізовані M109 – M109A3GN.
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