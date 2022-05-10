На Харківщині ЗСУ звільнили 4 населених пункти – Генштаб

На Харківщині Сили оборони України звільнили населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
Джерело: Генштаб ЗСУ станом на 18 годину
Дослівно: «В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак».
Деталі: Генштаб повідомляє, що ворог нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні. Здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Відмічалося переміщення військової техніки збройних сил Білорусі у рамках перевірки бойової готовності та завершення ротації окремих підрозділів, які залучаються до посилення охорони українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.
На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли з мінометів в прикордонних районах ділянок місцевості поблизу населених пунктів Карповичі та Сеньківка Чернігівської області.
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