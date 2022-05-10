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«Крокодил» МІ-24 на дні Київського моря з боєприпасами і рештками пілотів окупантів (відео)

Водолази ЗСУ та прикордонної служби дослідили і підняли з дна Київського моря «крокодила» – так рашисти називають свій вертоліт МІ-24, який зафіксували на відео телеграм-каналу Оперативний ЗСУ.

Він був збитий українськими воїнами на початку війни, коли окупанти намагалися висадити десант в аеропорту Гостомеля.

Серед уламків гвинтокрила була знайдено боєприпаси та рештки рашистських пілотів.

Підводний трофей відбуксирували за допомогою катера охорони та підняли на сушу з дна Київського водосховища.

Це ще один доказ воєнних злочинів орків та експонат для музею російсько-української війни.

«Крокодил» МІ-24 на дні Київського моря з боєприпасами і рештками пілотів окупантів (відео)

10 мая, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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