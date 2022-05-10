Колишнього топменеджера компанії ЛУКОЙЛ знайшли мертвим під Москвою у будинку, де проводилися ритуали вуду

У Росії знайшли мертвим екстопменеджера нафтової компанії «Лукойл» Олександра Суботіна.

Смерть мільярдера в Митищах Московської області нібито настала після антипохмільного сеансу в шамана, повідомляє російський проєкт новин Mash у Telegram.

«Шамана Магуа і його дружину росіянин давно знав і часто користувався їхніми послугами. Раптово йому стало зле, прихопило серце. Господар вирішив не викликати швидку, застосував старий добрий корвалол і уклав мільярдера спати в підвал. Там, серед окультної мішури, Суботін помер», — ідеться в повідомленні.

Шаман із дружиною приймали клієнтів у звичайному приватному будинку, пропонуючи «лікування» отруйними жабами. Вони також використовували кров півнів і викликали духів.

Суботін — колишній член правління ТОВ «Торговий дім Лукойл» і рідний брат колишнього віцепрезидента компанії «Лукойл» Валерія Суботіна.