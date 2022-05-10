Голова МЗС Франції назвав чотири головні помилки Путіна

Про це він сказав в ефірі телеканалу BFMTV.

«Перша помилка – думати, що Україна впаде… Навпаки – напад Росії зміцнив українську єдність. Це створило націю, яка героїчно бореться», — сказав очільник французької дипломатії.

Другою помилкою Путіна, на його думку, було «думати, що Європа була б крихкою у своїй реакції, натомість вийшло навпаки. Російська агресія змусила Європу перейти до динаміки рішень і єдності… Тобто Путін прямо підсилив солідарність Європейського Союзу».

Третя помилка, за словами Ле Дріана, стосується НАТО щодо якого останніми роками «були питання і сумніви у солідарності».

«І в результаті інтервенції альянс повернувся до своїх основ, до колективної солідарності у євроатлантичному просторі», — зауважив він.

І, нарешті, щодо четвертої помилки Путіна міністр сказав: «Я думаю, що він переоцінив силу своєї армії».

Водночас Ле Дріан зазначив, що війна може бути «довгою і важкою», тож Україні потрібно допомагати.