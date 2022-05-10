Евросоюз одобрил выделение 600 млн евро транша для Украины

Европейский союз одобрил выделение транша в размере 600 млн евро для оказания поддержки Украине в ее неотложных финансовых нуждах, с которыми страна столкнулась на фоне полномасштабной военной агрессии со стороны России.

Об этом на условиях анонимности заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС, сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, эти средства являются частью пакета чрезвычайного помощи Европейского союза в размере 1,2 млрд евро. Пакет был принят блоком в начале 2022 года.

Собеседник агентства рассказал, что Европейская комиссия (ЕК) намерена закончить все необходимые для передачи средств процедуры до среды, после чего деньги поступят Украине в течение нескольких дней.