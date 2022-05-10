Что предлагает созданный для казино Пин-Ап официальный сайт

Для поклонников виртуальных азартных развлечений оптимальной игровой площадкой является открытый в 2016 году для казино Пин-Ап официальный сайт. Игровой зал заведения предоставляет феерический спектр услуг. Можно в этом казино играть бесплатно, а можно делать реальные ставки и получать реальные призы. Для постоянных клиентов Pin Up казино, получивших статус членов игрового клуба, открываются беспрецедентные возможности для драйвовой игры.

Интересные предложения казино Пин Ап — бонусы казино и прочее

Дизайн стартовой страницы официального сайта Пин Ап казино привлекает яркостью и необычностью оформления в стиле пин–ап. Разобраться в информационных разделах не составит труда. Игрокам будет интересно узнать о многочисленных бонусных программах, доступных зарегистрированным посетителям казино онлайн.

Как новые клиенты, так и те, что давно пользуются услугами казино Пин Ап, могут получать щедрые бонусы:

После регистрации новички получают от администрации презент — 100% начисления на первый депозит. А если взнос произведен в течение часа после регистрации — 125%. Плюс 250 фриспинов. Бонусы казино отыгрываются в определенные сроки с указанным вейджером. Фриспины можно получать также каждую неделю — как подарок за участие в викторине, это бездепозитный бонус казино. Еженедельно активные игроки могут получать кэшбэк — 5–10% возврата средств, затраченных на реальные ставки, в том случае, если сумма этих ставок превышает выигрыш. Размер кэшбэка зависит от общей суммы ставок.

Еще одно важное преимущество заведения — наличие специальной программы лояльности для активных посетителей — тех, кто играет в онлайн-казино на реальные деньги. Каждый рубль, внесенный на счет игрока, учитывается и премируется начислением особенной валюты — бонусными очками пинкоинами. Они накапливаются на счету пользователя в его Личном кабинете.

Так, для получения первого статуса Новичок требуется заработать 200 таких очков. На этом уровне пинкоины обмениваются на деньги по курсу 10:1, вейджер отыгрыша — х60. А для самого высокого уровня — Повелитель Азарта должен собрать 25 000 PNC. Курс обмена на деньги — 2:1, вейджер х40.

Пин Ап казино — играйте в онлайн-казино на реальные деньги

Для посетителей Пин Ап казино официальный сайт предоставляет возможность играть в двух вариантах. Можно использовать бесплатное казино онлайн без регистрации, применяя демоверсии слотов, а также делать реальные ставки.

Игроки, желающие получать настоящие призы, должны:

пройти процедуру регистрации,

осуществить в Pin Up казино вход в Личный кабинет,

пройти верификацию.

Это даст возможность оперировать денежными средствами.

Сразу после регистрации можно вносить деньги на свой счет. Для этого предлагаются разные способы — платежные системы, электронные кошельки, банковские карты. Средства зачисляются сразу. Сумма минимального пополнения — 100 RUB. Для первого вывода денег со счета может понадобиться до двух суток, в дальнейшем средства выводятся сразу.