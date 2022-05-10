Близько 32 тисяч російських військових зникли в Україні та не повернулися — МВС

Близько 32 тисяч російських військових зникли в Україні та не повернулися. Хто з них вбитий, а хто полонений достовірно невідомо.
Дружини та матері російських солдатів активно звертаються до Міністерства внутрішніх справ, щоб дізнатися, де їхні чоловіки. Про це розповів радник голови МВС Віктор Андрусів, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
“Десь 12 тисяч звернень, може навіть більше, ми отримали на нашу лінію довіри, яка була створена якраз для російських громадян. І близько 20 тисяч звернень ми отримали у спеціальному боті від Telegram-каналу “Ищи своих”, — поділився Віктор Андрусів.
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