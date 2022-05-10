Білий дім назвав звинувачення Путіна щодо причетності Заходу до війні в Україні «брехнею та абсурдом»

Про це вона сказала під час брифінгу.

«Припущення, буцімто війна, яку веде президент Путін, була спричинена планами Заходу, – це явна брехня та абсурд», — наголосила Псакі.

За її словами, інші заяви, які Путін озвучив на параді, є ще однією «версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації». Псакі зазначив, що це вже мало місце в російських методичках.

Вона наголосила, що необхідно пам’ятати про справжній сенс нинішнього Дня перемоги, який полягає у відзначенні перемоги над нацизмом.