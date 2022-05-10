Без генерала Герасімова і прольоту літаків — на Заході обговорюють кремлівський парад

11 000 військових і 131 бойова машина взяли участь в параді, повідомляють російські державні ЗМІ. Були представлені танки Т-34, Т-72 а також деякі Т-90 та Т-14 «Армати», балістичні ракети.

Кількість військових та машин цього року була меншою, ніж в 2021 році, коли в параді взяло участь 12000 військових і значно меншою ніж в передпандемічному 2020 році, коли до параду долучили 22 000 військових, зауважує канадське видання Globe and Mail.

Проліт літаків було скасовано в Москві, інших великих російських містах, таких як Єкатеринбург, Самара, Новосибірськ та інші. Причиною скасування російська влада назвала погані польотні умови.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, з посиланням на інформацію Міністерства оборони країни, що в авіашоу в Москві мали взяти часть 77 літаків, включаючи 8 Міг-29 в формації Z, а також Іл-80, який називали «літаком судного дня», через можливість його застосування у випадку ядерної війни.

Парад пройшов практично без міжнародних гостей. Не були присутні навіть президенти Білорусі та Казахстану, які вважаються близькими союзниками Путіна. Оглядачі відзначили відсутність і деяких російських посадовців, особливо генерала Герасімова.

«Чи я пропустив? — написав у Twitter колишній командувач силами США в Європі Бен Годжес. — Я не побачив генерала Герасімова на трибуні і ніде зранку. Лише Шойгу. Герасімов зайнятий деінде, відновлюється після можливого поранення, або його відтіснили з фото?»

На відсутність генерала Герасімова звернув увагу і Марк Гертлінг, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі. Він поділився в соцмедіа враженнями після перегляду параду: «Парад війська та обладнання виглядав меншим, Не було прольоту у вигляді Z («погана погода», але небо було чистим, не було «літака судного дня» (Птсшка Путіна С2), Не було ген. Герасімова (за чутками пораненого в Ізюмі), Був прапор з серпом та молодом за російським триколором».

Гертлінг поділився загальними враженнями від параду: «Путін знає, що програє: військово, дипломатично, економічно, інформаційно … чи стане гірше?»

Аналітик Джорджтаунського університету Андерс Аслунд порівняв парад військового обладнання з «музейною експозицією». Про це йдеться в його дописі в соцмережах.