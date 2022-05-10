Беларусь подтягивает войска к границам c Украиной

Беларусь подтягивает войска к границам c Украиной, вероятно готовясь к провокациям против ВСУ, сообщают СМИ

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Виктор Гулевич заявил о нарастающей военной угрозе для страны, а также «требующая реакции» 20-тысячная группировка украинских военных на Южном операционном направлении. Об этом сообщает беларусское агентство «Белта» во вторник, 10 мая.

Беларусь выдвинула батальонно-тактические группы на Западное и Северо-Западное операционные направления. Для их усиления задействованы подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии.

«На Южном операционном направлении созданная Вооруженными силами Украины группировка общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции. Силы специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность Беларуси. Кроме того, с сегодняшнего дня под моим руководством проводится проверка двух районов территориальной обороны, развернутые подразделения территориальных войск будут выполнять задачи по охране важных объектов», — заявил Гулевич.