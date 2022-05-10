Байден висловив стурбованість, що Путін не може знайти вихід із війни в Україні

Про це повідомляє Reuters.

Президент США Джо Байден заявив 9 травня, що він стурбований, що «Путін не має виходу з війни» РФ проти України.

Байден також сказав, що тепер намагається зрозуміти, що з цим робити.

Президент США, виступаючи на політичному зборі коштів у передмісті Вашингтона, сказав, що Путін помилково вважав своє вторгнення в Україну шляхом до розламу НАТО та ЄС.

Натомість США та багато європейських країн згуртувалися на бік України.

Байден сказав, що Путін «дуже поміркована людина», і проблема, яка зараз хвилює президента США, полягає в тому, що у президента РФ «зараз немає виходу, і я намагаюся зрозуміти, що ми з цим будемо робити».