Al Jazeera показали вагон-рефрижератор, заповнений тілами ліквідованих в Україні російських військових

Відео оприлюднено на каналі Al Jazeera в YouTube.

Журналісти стверджують, що отримали ексклюзивний доступ до місця збору тіл росіян в боях на Київщині.

На кадрах видно фрагменти форми російської армії, бронежилети виробництва РФ, шеврони, які свідчать про приналежність убитих до окупаційних військ. У речах загарбників знайшли вкрадені у цивільних прикраси.

Сюжет було оприлюднено в репортажі, який було присвячено святкуванню Росією 9 травня.

За даними Al Jazeera, російська сторона досі не затребувала останки своїх військових.