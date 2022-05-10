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Al Jazeera показали вагон-рефрижератор, заповнений тілами ліквідованих в Україні російських військових

Катарський телеканал Al Jazeera показав сюжет про знищених в Україні російських військових, тіла яких виявилися кинутими напризволяще РФ

Відео оприлюднено на каналі Al Jazeera в YouTube.

Журналісти стверджують, що отримали ексклюзивний доступ до місця збору тіл росіян в боях на Київщині.

На кадрах видно фрагменти форми російської армії, бронежилети виробництва РФ, шеврони, які свідчать про приналежність убитих до окупаційних військ. У речах загарбників знайшли вкрадені у цивільних прикраси.

Сюжет було оприлюднено в репортажі, який було присвячено святкуванню Росією 9 травня.

За даними Al Jazeera, російська сторона досі не затребувала останки своїх військових.

10 мая, 2022 | Category: Видео, Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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