Al Jazeera показали вагон-рефрижератор, заповнений тілами ліквідованих в Україні російських військових

Катарський телеканал Al Jazeera показав сюжет про знищених в Україні російських військових, тіла яких виявилися кинутими напризволяще РФ
Відео оприлюднено на каналі Al Jazeera в YouTube.
Журналісти стверджують, що отримали ексклюзивний доступ до місця збору тіл росіян в боях на Київщині.
На кадрах видно фрагменти форми російської армії, бронежилети виробництва РФ, шеврони, які свідчать про приналежність убитих до окупаційних військ. У речах загарбників знайшли вкрадені у цивільних прикраси.
Сюжет було оприлюднено в репортажі, який було присвячено святкуванню Росією 9 травня.
За даними Al Jazeera, російська сторона досі не затребувала останки своїх військових.
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