ЗСУ найближчими днями можуть просунутися до Бєлгородської області — аналітики

ЗСУ найближчими днями можуть просунутися до Бєлгородської області, вийшовши на державний кордон.
Контрнаступ ЗСУ іще більше розширився на північний схід від Харкова, і, ймовірно, найближчими днями або тижнями просунеться до кордону з Росією.
Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни станом на ранок, 8 травня.
Аналітики також пишуть, що ЗСУ, імовірно, відбили подальші російські атаки безпосередньо на захід від Ізюма у селах Заводи і Велика Комишуваха.
Український контрнаступ, імовірно, спрямований на витіснення російських військ з зони артилерійського ураження Харкова і виходом на кордон з Росією – Бєлгородською областю.
ЗСУ змушують російські підрозділи, призначені для розгортання в інших місцях, передислоковуватися на Харківський напрямок, щоби зупинити українські атаки.
«Враховуючи нинішні темпи просування українських сил, росіяни можуть бути не в стані запобігти виходу ЗСУ на кордон з Росією, навіть з додатковим підкріпленням… Український контрнаступ демонструє багатообіцяючі можливості і може створити умови для подальших наступальних операцій на північному сході Харківщини», — йдеться у звіті.
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