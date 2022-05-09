ЗСУ найближчими днями можуть просунутися до Бєлгородської області — аналітики

ЗСУ найближчими днями можуть просунутися до Бєлгородської області, вийшовши на державний кордон.

Контрнаступ ЗСУ іще більше розширився на північний схід від Харкова, і, ймовірно, найближчими днями або тижнями просунеться до кордону з Росією.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни станом на ранок, 8 травня.

Українські сили продовжують відбивати наступ РФ на Барвінкове (південний захід від Ізюма), а росіяни, схоже, відмовились від спроб просуватися прямо на південний схід у бік Слов’янська.

Аналітики також пишуть, що ЗСУ, імовірно, відбили подальші російські атаки безпосередньо на захід від Ізюма у селах Заводи і Велика Комишуваха.

Український контрнаступ, імовірно, спрямований на витіснення російських військ з зони артилерійського ураження Харкова і виходом на кордон з Росією – Бєлгородською областю.

ЗСУ змушують російські підрозділи, призначені для розгортання в інших місцях, передислоковуватися на Харківський напрямок, щоби зупинити українські атаки.