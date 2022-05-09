Знову Угорщина проти: Євросоюз не зміг узгодити новий пакет санкцій проти Росії

Угорщина заблокувала нові санкції Євросоюзу проти Росії. Головним спірним моментом стало небажання офіційного Будапешта запроваджувати ембарго на російську нафту.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зазначається, що зустріч послів ЄС, на якій було обговорено новий пакет санкцій проти РФ, відбулася сьогодні, 8 травня. Під час переговорів європейським чиновникам не вдалося досягти консенсусу щодо введення нових обмежень проти країни-агресора, але головним спірним моментом стало ембарго на російську нафту, – йдеться у матеріалі.

За даними Bloomberg, Угорщині, Чехії та Словаччині було запропоновано відстрочку на введення санкцій до 2024 року, але навіть такий компроміс не зміг переконати угорських чиновників підтримати заборону імпорту нафти з РФ. Угорщина продовжила блокування.

Видання також зазначає, що Євросоюз планував затвердити новий пакет санкцій до 9 травня. Це призвело б до ще більшого тиску на Москву, оскільки Євросоюз є найбільшим імпортером палива та нафти з РФ.