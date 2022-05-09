В Севастополе увидели российский большой десантный корабль с большими повреждениями

У причалов в Сухарной бухте, которая является частью большой Севастопольской бухты, стоят два больших десантных корабля Черноморского флота России. Один из них имеет внешние признаки повреждения.

Источник: «Крым. Реалии»

Детали: В Сухарной бухте в настоящее время стоят два больших десантных корабля проекта 775.

Отмечается, что в составе Черноморского флота четыре таких корабля: «Цезарь Куников» (бортовой номер 158), «Новочеркасск» (142), «Ямал» (156) и «Азов» (151).

Один из БДК в Сухарной бухте имеет видимые признаки повреждений – большие пятна красного цвета на левом борту. Такой цвет имеет грунтовка, которую наносят перед покраской серой краской.

После начала военного вторжения России в Украину, бортовые номера всех военных кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.