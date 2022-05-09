У Берліні поліція відібрала українські прапори в учасників заходів біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні

Про це повідомляє DW.

Інцидент стався, сьогодні, 8 травня, коли посол України в Німеччині Андрій Мельник покладав вінок до меморіалу загиблих воїнів у берлінському Тіргартені. Біля пам’ятника зібралося кілька сотень людей. Одні скандували: «Мельник йди!», інші перебивали їх українськими піснями.

Багато присутніх були одягнені у жовто-синіх кольорах. Один з чоловіків роздавав на заході намальовані на папері українські прапори, поліція їх вилучила та відвела активіста у бік.

Група людей розтягла великий прапор України біля монументу, проте поліція вимагала згорнути його. Коли поліціянтам здалося, що активісти роблять це надто повільно, вони самі згорнули полотнище.

6 травня влада Берліну заборонила 8 та 9 травня під час відвідування меморіальних комплексів демонструвати українські та російські прапори.