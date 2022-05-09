Ворог намагається прорвати оборону українських військ на Донецькому напрямку та готує наступ на Словʼянськ та Авдіївку Знову Угорщина проти: Євросоюз не зміг узгодити новий пакет санкцій проти Росії » Страны «Большой семерки» пообещали ужесточить санкции в отношении России В воскресенье лидеры стран «Большой семерки» провели переговоры в режиме видеоконференции, посвященные ответным мерам на вооруженное вторжение России в Украину. В этой встрече принял участие и президент Украины Владимир Зеленский. Лидеры ведущих стран мира обсудили новые санкции в отношении России и то, как заставить Россию «заплатить высокую цену за путинскую войну за ее вторжение в Украину». В своем заявлении по итогам встречи лидеры G7 пообещали ужесточить экономическую изоляцию России и «поднять на новый уровень» кампанию против российских элит, поддерживающих Путина. Они подтвердили, в частности, что отрежут Россию от ключевых финансовых и прочих услуг, от которых зависит Россия, укрепив таким образом изоляцию страны во всех секторах экономики. Лидеры G7 также подтвердили свою приверженность постепенному отказу от российских энергоносителей, в том числе — запрету на импорт российской нефти. «Мы продолжим и поднимем на новый уровень нашу кампанию против финансовых элит и членов семей, поддерживающих президента Путина в его войне и разбазаривании ресурсов российского народа», — говорится в заявлении G7. Новые санкции США Соединенные Штаты после этой встречи объявили о новых санкциях в отношении России и Беларуси. «США введут санкции в отношении трех самых просматриваемых, прямо или косвенно контролируемых государством телеканалов — акционерного общества «Первый канал», телестанции «Россия-1», акционерного общества «Телекомпания НТВ»», — говорится в заявлении Белого дома, опубликованном по итогам видеоконференции лидеров G7. Новые американские санкции также включают: Запрет на экспорт товаров в ряде отраслей, в том числе, атомной промышленности.

Под санкции попадают 2,6 тыс. официальных лиц из России и Беларуси

Среди вновь внесенных в санкционные список: топ-менеджеры Сбера и Газпромбанка.

Запрет для американских компаний оказывать россиянам консалтинговые, рекламные и бухгалтерские услуги. Кроме того, Госдепартамент США в воскресенье добавил в санкционный список американского министерства финансов 8 российских морских компаний и 69 судов.