Страны «Большой семерки» пообещали ужесточить санкции в отношении России

Лидеры ведущих стран мира обсудили новые санкции в отношении России и то, как заставить Россию «заплатить высокую цену за путинскую войну за ее вторжение в Украину».
В своем заявлении по итогам встречи лидеры G7 пообещали ужесточить экономическую изоляцию России и «поднять на новый уровень» кампанию против российских элит, поддерживающих Путина.
Они подтвердили, в частности, что отрежут Россию от ключевых финансовых и прочих услуг, от которых зависит Россия, укрепив таким образом изоляцию страны во всех секторах экономики.
Лидеры G7 также подтвердили свою приверженность постепенному отказу от российских энергоносителей, в том числе — запрету на импорт российской нефти.
«Мы продолжим и поднимем на новый уровень нашу кампанию против финансовых элит и членов семей, поддерживающих президента Путина в его войне и разбазаривании ресурсов российского народа», — говорится в заявлении G7.
Новые санкции США
Соединенные Штаты после этой встречи объявили о новых санкциях в отношении России и Беларуси.
«США введут санкции в отношении трех самых просматриваемых, прямо или косвенно контролируемых государством телеканалов — акционерного общества «Первый канал», телестанции «Россия-1», акционерного общества «Телекомпания НТВ»», — говорится в заявлении Белого дома, опубликованном по итогам видеоконференции лидеров G7.
Новые американские санкции также включают:
- Запрет на экспорт товаров в ряде отраслей, в том числе, атомной промышленности.
- Под санкции попадают 2,6 тыс. официальных лиц из России и Беларуси
- Среди вновь внесенных в санкционные список: топ-менеджеры Сбера и Газпромбанка.
- Запрет для американских компаний оказывать россиянам консалтинговые, рекламные и бухгалтерские услуги.
Кроме того, Госдепартамент США в воскресенье добавил в санкционный список американского министерства финансов 8 российских морских компаний и 69 судов.
Leave a Reply