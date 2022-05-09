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Страны «Большой семерки» пообещали ужесточить санкции в отношении России

Джо Байден

В воскресенье лидеры стран «Большой семерки» провели переговоры в режиме видеоконференции, посвященные ответным мерам на вооруженное вторжение России в Украину. В этой встрече принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Лидеры ведущих стран мира обсудили новые санкции в отношении России и то, как заставить Россию «заплатить высокую цену за путинскую войну за ее вторжение в Украину».

В своем заявлении по итогам встречи лидеры G7 пообещали ужесточить экономическую изоляцию России и «поднять на новый уровень» кампанию против российских элит, поддерживающих Путина.

Они подтвердили, в частности, что отрежут Россию от ключевых финансовых и прочих услуг, от которых зависит Россия, укрепив таким образом изоляцию страны во всех секторах экономики.

 

Лидеры G7 также подтвердили свою приверженность постепенному отказу от российских энергоносителей, в том числе — запрету на импорт российской нефти.

«Мы продолжим и поднимем на новый уровень нашу кампанию против финансовых элит и членов семей, поддерживающих президента Путина в его войне и разбазаривании ресурсов российского народа», — говорится в заявлении G7.

Новые санкции США

Соединенные Штаты после этой встречи объявили о новых санкциях в отношении России и Беларуси.

«США введут санкции в отношении трех самых просматриваемых, прямо или косвенно контролируемых государством телеканалов — акционерного общества «Первый канал», телестанции «Россия-1», акционерного общества «Телекомпания НТВ»», — говорится в заявлении Белого дома, опубликованном по итогам видеоконференции лидеров G7.

Новые американские санкции также включают:

  • Запрет на экспорт товаров в ряде отраслей, в том числе, атомной промышленности.
  • Под санкции попадают 2,6 тыс. официальных лиц из России и Беларуси
  • Среди вновь внесенных в санкционные список: топ-менеджеры Сбера и Газпромбанка.
  • Запрет для американских компаний оказывать россиянам консалтинговые, рекламные и бухгалтерские услуги.

Кроме того, Госдепартамент США в воскресенье добавил в санкционный список американского министерства финансов 8 российских морских компаний и 69 судов.

9 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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