Ракетний удар по Сумщині: окупанти влучили в історичне єврейське кладовище у Глухові

Про це повідомляє Міністр культури України Олександр Ткаченко.

«Це черговий прямий доказ того, що у Росії немає нічого святого взагалі, а також того, що вони нічим абсолютно не відрізняються від фашистів, які знищували євреїв 80 років тому», — пише Ткаченко.

Повідомляється, що на території кладовища поховані євреї, що стали жертвами погрому 1918 року. Братське поховання є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум’яцьких. Для всього єврейського народу це не лише історична памʼятка, а й особливий символ.

Як повідомляє Ткаченко, могили головних цадиків уціліли після обстрілу. Крім того, за його словами в області усю ніч вили сирени, місцеві жителі не виходили із бомбосховищ.

«Росія продовжує доводити свою мізерну сутність. Світова спільнота має невідкладно реагувати на такі злочини. Тому що якщо зло не зупинити, воно знищить все на своєму шляху. Саме так сьогодні РФ відзначає день під гаслом «ніколи знов», — додав міністр культури.