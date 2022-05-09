Прем’єр-міністр Канади Трюдо відвідав Київ та Ірпінь

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо здійснив неанонсований візит в Україну, де в Києві мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Після зустрічі з українським президентом Трюдо оглянув один з розбомблених російським військами районів столиці.

В ході візиту прем’єр також відновив роботу посольства Канади та привітав повернення посла.

Трюдо також здійснив поїздку до Ірпеня, де мав зустріч з мером міста Олександром Маркушиним. Заступниця прем’єр-міністра Христя Фріланд, а також міністерка закордонних справ Мелані Джолі супроводжували Трюдо в його подорожі до України.