ЗСУ найближчими днями можуть просунутися до Бєлгородської області — аналітики » Окупанти знову штурмують Азовсталь Окупанти поновили штурм Азовсталі після виїзду колони ООН за межі Донецької області Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Російські війська спробували прорватися через міст, який використовували під час евакуації. Проте спроба була невдалою. «Маріуполь. Очікувано, підсля виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм Азовсталі. Зокрема предприйняли спробу прориву через міст, який був воротами евакуації. Невдало.

Складно зрозуміти як наші Герої відбивають атаку за атакою», — написав він.