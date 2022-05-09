На російському пропагандистському сайті 9 травня з’явилася стаття «Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка»

Про це повідомляє Медуза.

Вранці 9 травня на Лента.ру з’явилося кілька повідомлень, спрямованих проти керівництва Росії через війну в Україні. Згодом публікації зникли із сайту, але залишилися у веб-архіві.

Судячи з нього, було замінено близько 20 публікацій, які вийшли 8 та 9 травня.

Серед іншого з’явилися такі повідомлення:

«Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка»;

«Росія кидає трупи своїх солдатів в Україні»;

«Міноборони збрехало родичам загиблих на крейсері «Москва»;

«Найближчий соратник Путіна захотів повернути Росію на 100 років назад»;

«Зеленський виявився крутішим за Путіна»;

«Путін розв’язав одну з найкривавіших воєн 21 століття»;

«Російська еліта виявилася мізерно безвольною»;

«Російська влада заборонила журналістам говорити про негатив»;

«Росія повністю знищила Маріуполь»;

«Росія загрожує знищити весь світ»;

«Війною легше прикрити провали в економіці». Путін має піти. Він розв’язав безглузду війну і веде Росію до прірви».

Відповідальність за публікацію цих новин взяли на себе двоє працівників Ленти.ру.

З’ясувалося, що матеріали виклали журналісти видання Єгор Поляков та Олександра Мірошникова.

«Це ніякий не злам хакерів, це наше усвідомлене рішення, яке було ухвалене відносно давно, але реалізувати його швидко не виходило», — сказав Поляков.