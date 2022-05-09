Макрон: вступление Украины в ЕС займет годы

Вступление Украины в состав Евросоюза может затянуться на многие годы, – заявил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции о будущем Европы, которая прошла в Страсбурге.

“Мы все прекрасно понимаем, что процесс присоединения займёт годы, а по правде говоря, возможно, и несколько десятилетий. Такова реальность, если, конечно, мы не решим смягчить стандарты для кандидатов. И не пересмотрим наш подход к единству Европы”, — цитирует Макрона Би-Би-Си.

9 мая Украина передала Еврокомиссии вторую часть анкеты для получения статуса кандидата на присоединение к Европейскому союза. Специальная комиссия оценит заявку в июне. Но даже если Украине присвоят статус «кандидата на вступление», чтобы стать полноценным членом союза, стране придётся провести множество реформ для соответствия критериям, а затем – получить одобрение от всех 27 стран блока.

Макрон призвал создать «новую организацию европейского политического сообщества», которая приветствовала бы в своих рядах Украину. Но и без формального членства в ЕС Украина — часть европейской семьи, потому что она смело сражается за Европу, сказал президент Франции.