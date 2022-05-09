Дефіцит пального на українських АЗС: під час війни можуть бути форс-мажори, — Шмигаль

Таку заяву він зробив в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами прем’єра, зараз влада завозить в Україну бензин і дизельне пальне, а стратегія щодо цього у неї також є.

«Але зараз у нас залишився лише західний кордон, і логістика дуже ускладнилася. Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну і Східну Україну в логістичному забезпеченні. Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють з європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України», — зауважив він.

Шмигаль сказав, що логістика постачання пального змінилася і, як наслідок, ускладнилася і здорожчала. Це може призвести до здорожчання для споживачів.

«Зараз ми ведемо перемовини, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів лишається, ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Декілька гривень може бути різниця у ціні, але дефіцит буде перекриватися», — зазначив прем’єр.

За його словами, наразі влада працює над тим, що надолужити дефіцит пального. Ведуться переговори з оптовими постачальниками та ввозиться достатня кількість пального в Україну.

«Це не означає, що під час війни не може бути форс-мажорів. Можуть бути, треба бути свідомими щодо цього, спокійно до цього ставитися, не панікувати», — наголосив він.