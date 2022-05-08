У Маріуполі під завалами кожного будинку перебуває по 80-100 мертвих тіл

Окупанти змушують маріупольців діставати трупи загиблих з-під завалів, що доводить людей до нервових зривів, бо під кожним будинком в Маріуполі близько ста тіл

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Це розповів один із маріупольців, який під натиском російських військових та щоб прогодувати родину зголосився розгрібати завали.

«Людина витримала лише кілька днів. Каже, що люди, які працювали і блювали, і впадали в мовчазний ступор. Регулярно траплялися істерики. Все тому, що кількість людських тіл і їх фрагментів під завалами зводить з розуму. Під кожним будинком, який вони розгрібали, було біля 80-100 трупів», — передає Андрющенко.

Тому, на його думку, є цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю з реальними можуть не збігатися.

Чоловік, якого змусили за їжу розгрібати завали, розповів, що у людей в місті зараз дуже у багатьох нервові зриви.

«Деякі раптово й невчасно починають сміятися, деякі плачуть. Люди стали більше містом пересуватися й бачать усі жахи, усі руйнування. Тепер вся картина у них перед очима. Психіка й не витримує радощів «руського миру», — додає радник мера Маріуполя.