Байден в воскресенье обсуждает с лидерами G7 расширение санкций против России » У Лисичанську росіяни обстріляли нафтопереробний завод: спалахнула пожежа, є загроза вибуху резервуарів У Лисичанську на Луганщині 8 травня окупанти обстріляли нафтопереробний завод, унаслідок чого сталася пожежа, яку не можна загасити через російські обстріли Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. «Росіяни вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності заводу, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин», — зазначив він. Пожежа охопила площу 360 квадратних метрів, є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів. Рятувальники намагалися загасити пожежу, однак росіяни почали гатити з артилерії й пожежникам довелося зупинити роботу та залишити місцевість. Гасіння вогню неможливе, обстріли тривають.