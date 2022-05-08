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Таліби вдарили ракетами по Таджикістану

Афганські ЗМІ повідомили про ракетний обстріл Таджикістану, офіційні особи Таджикістану не підтвердили поки цю інформацію

Про це повідомила казахстанська служба «Радіо Свобода«.

Агентство Aamaj News повідомило про влучення увечері 7 травня ракет по Таджикістану з боку талібів, які захопили Кабул в серпні 2021 року.

Згідно з повідомленнями агентства, ракети начебто були випущені з провінції Тахор района Ходжа Гар. Йдеться про 2-7 ракет. Однак авто марки Toyota, з якої нібито здійснили обстріл, було знищена вогнем у відповідь.

Джерела, близькі до таджикських правоохоронців, повідомили таджикському виданню Азаттика — Радіо Озоді, що жодих обстрілів з зазначеного напрямку не було.

Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад, але є експертні примпущення, що атаку можна пов’язати з терористичними угрупуваннями «Джундулла» і ІДІЛ.

8 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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