Таліби вдарили ракетами по Таджикістану

Про це повідомила казахстанська служба «Радіо Свобода«.

Агентство Aamaj News повідомило про влучення увечері 7 травня ракет по Таджикістану з боку талібів, які захопили Кабул в серпні 2021 року.

Згідно з повідомленнями агентства, ракети начебто були випущені з провінції Тахор района Ходжа Гар. Йдеться про 2-7 ракет. Однак авто марки Toyota, з якої нібито здійснили обстріл, було знищена вогнем у відповідь.

Джерела, близькі до таджикських правоохоронців, повідомили таджикському виданню Азаттика — Радіо Озоді, що жодих обстрілів з зазначеного напрямку не було.

Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад, але є експертні примпущення, що атаку можна пов’язати з терористичними угрупуваннями «Джундулла» і ІДІЛ.