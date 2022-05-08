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Суботній ракетний обстріл пошкодив 252 квартири в Одесі

Ракетний удар по Одесі 7 травня пошкодив 252 квартири у місті, наразі комунальники прибирають скло та затягують вікна плівкою

Про це повідомила Одеська міськрада у Телеграм.

«За даними міського департаменту ЖКГ 252 квартири постраждало від учорашнього ракетного обстрілу Одеси», – йдеться у повідомленні.

Наразі комунальні служби прибирають вибите скло і рами на територіях, де влучили ракети.

«На затягування віконних отворів пішло 1,8 тис. кв.м. плівки», – відзначили у міськраді.

Станом на ранок 8 травня затягування вікон очікували чверть пошкоджених квартир, з урахуванням тих, звідки тимчасово виїхали мешканці.

8 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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