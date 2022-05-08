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Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині

Про це очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у телеграмі.

«Сумщина. Відбувся ракетний обстріл території Шосткинського району. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!» — зазначив він.

Дмитро Живицький закликав мешканців Сумщини не публікувати інформацію про прильоти в режимі реального часу й не писати подробиць у коментарях.

«Усі деталі будуть опубліковані на офіційних сторінках у той час, коли це буде безпечно!!! Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку!» — наголосив очільник ОВА.

8 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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