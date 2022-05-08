На Луганщині окупанти скинули авіабомбу на школу: попередньо загинули 60 осіб По Миколаєву росіяни били ракетами, на Херсонщині – займають владні будівлі » Росія намагається продати українське зерно, яке викрала, — Зеленський Українське зерно, яке викрадають російські окупанти, Росія перепродає іншим країнам, їх назви вже відомі українській владі Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю FoxNews. Водночас Росія блокує шляхи вивезення зерна для продажу з України. Зеленський також заявив, що деякі країни зацікавились пропозиціями Кремля, проте назвати відмовився. «Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно у Росії, яка вкрала його з України. Але ми маємо назви цих держав», — розповів президент.