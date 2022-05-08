Росія намагається продати українське зерно, яке викрала, — Зеленський

Українське зерно, яке викрадають російські окупанти, Росія перепродає іншим країнам, їх назви вже відомі українській владі
Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю FoxNews.
Водночас Росія блокує шляхи вивезення зерна для продажу з України. Зеленський також заявив, що деякі країни зацікавились пропозиціями Кремля, проте назвати відмовився.
«Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно у Росії, яка вкрала його з України. Але ми маємо назви цих держав», — розповів президент.
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