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Росія намагається продати українське зерно, яке викрала, — Зеленський

Українське зерно, яке викрадають російські окупанти, Росія перепродає іншим країнам, їх назви вже відомі українській владі

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю FoxNews.

Водночас Росія блокує шляхи вивезення зерна для продажу з України. Зеленський також заявив, що деякі країни зацікавились пропозиціями Кремля, проте назвати відмовився.

«Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно у Росії, яка вкрала його з України. Але ми маємо назви цих держав», — розповів президент.

8 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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