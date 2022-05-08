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Суботній ракетний обстріл пошкодив 252 квартири в Одесі Українські провайдери почали блокувати доступ до сайту “Прямого” – посилаються на вказівки Нацкомісії з комунікацій » Понад 65% громад Київщини зазнали руйнувань Окупанти зруйнували понад 4 тис. будинків на Київщині, критичних руйнувань зазнали сім територіальних громад Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк. «Руйнування зафіксовано у 46-ти з 69-ти громад Київської області (66,7%)», — йдеться в повідомленні. Водночас в регіоні зруйновано понад 4000 житлових будинків. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах. Моніторингові групи продовжують роботу з фіксування наслідків бойових дій у деокупованих населених пунктах Київщини.