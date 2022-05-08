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По Миколаєву росіяни били ракетами, на Херсонщині – займають владні будівлі

Російські війська застосовують у Донецькій авіацію та артилерію, у Луганській області – також ракети, ракетних обстрілів зазнала й Миколаївська область включно з Миколаєвом.

Джерело: інформація з регіонів станом на 8-му ранку неділі 8 травня

ДеталіХарківська область: вночі кілька обстрілів околиць міста Харків, за попередньою інформацією – постраждалих немає.

По області вночі в місті Барвінкове Ізюмського району снаряд окупантів влучив у двоповерховий житловий будинок. Під завалами внаслідок вибуху знайшли тіло загиблої жінки.

Бої тривають в Ізюмському напрямку.

Луганщина: ракетні та авіаудари по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній та прилеглим населеним пунктам.

У Білогорівці після авіаудару по школі щонайменше 62 загиблих.

8 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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