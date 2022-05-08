Росія намагається продати українське зерно, яке викрала, — Зеленський Британія надасть Україні ще $1,6 млрд військової підтримки » По Миколаєву росіяни били ракетами, на Херсонщині – займають владні будівлі Російські війська застосовують у Донецькій авіацію та артилерію, у Луганській області – також ракети, ракетних обстрілів зазнала й Миколаївська область включно з Миколаєвом. Джерело: інформація з регіонів станом на 8-му ранку неділі 8 травня Деталі: Харківська область: вночі кілька обстрілів околиць міста Харків, за попередньою інформацією – постраждалих немає. По області вночі в місті Барвінкове Ізюмського району снаряд окупантів влучив у двоповерховий житловий будинок. Під завалами внаслідок вибуху знайшли тіло загиблої жінки. Бої тривають в Ізюмському напрямку. Бої тривають в Ізюмському напрямку. Луганщина: ракетні та авіаудари по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній та прилеглим населеним пунктам. У Білогорівці після авіаудару по школі щонайменше 62 загиблих.