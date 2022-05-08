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На Луганщині окупанти скинули авіабомбу на школу: попередньо загинули 60 осіб

Минулої доби, 7 квітня, окупаційні війська Російської Федерації, скинули авіабомбу на школу у Білогорівці, що на Луганщині. Унаслідок авіаудару попередньо загинули 60 людей.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.Він розповів, що внаслідок атаки РФ на селище на Луганщині о 16:37 спалахнули пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури. Їхня ліквідація тривала майже чотири години, після чого почали розбирати завали.

“На жаль, знайдені тіла двох загиблих. Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. Швидше за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули”, — резюмував Гайдай.

Фото t.me/luhanskaVTSA
Фото t.me/luhanskaVTSA
Фото t.me/luhanskaVTSA
1/3
Фото t.me/luhanskaVTSA
Фото t.me/luhanskaVTSA
Фото t.me/luhanskaVTSA
Фото t.me/luhanskaVTSA
Фото t.me/luhanskaVTSA
Фото t.me/luhanskaVTSA
Фото t.me/luhanskaVTSA
Фото t.me/luhanskaVTSA
Фото t.me/luhanskaVTSA
Фото t.me/luhanskaVTSA
Фото t.me/luhanskaVTSA
1/3
Фото t.me/luhanskaVTSA

“Це справжні звірства “руського миру”: цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину”, – наголосив голова Луганської ОВА.

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Як відомо, 7 травня окупаційні війська РФ з “Градів” та “Ураганів” обстріляли Привілля. Загинули двоє неповнолітніх хлопців та їх 69-річна бабуся. Крім того, дівчат  отримали тяжкі поранення й були госпіталізовані до лікарні. Як з’ясувалось, бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин і саме в цей час ворог вдарив по місту.

8 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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