На Луганщині окупанти скинули авіабомбу на школу: попередньо загинули 60 осіб

Минулої доби, 7 квітня, окупаційні війська Російської Федерації, скинули авіабомбу на школу у Білогорівці, що на Луганщині. Унаслідок авіаудару попередньо загинули 60 людей.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.Він розповів, що внаслідок атаки РФ на селище на Луганщині о 16:37 спалахнули пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури. Їхня ліквідація тривала майже чотири години, після чого почали розбирати завали.

“На жаль, знайдені тіла двох загиблих. Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. Швидше за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули”, — резюмував Гайдай.

1 /3 Фото t.me/luhanskaVTSA



“Це справжні звірства “руського миру”: цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину”, – наголосив голова Луганської ОВА.

Як відомо, 7 травня окупаційні війська РФ з “Градів” та “Ураганів” обстріляли Привілля. Загинули двоє неповнолітніх хлопців та їх 69-річна бабуся. Крім того, дівчат отримали тяжкі поранення й були госпіталізовані до лікарні. Як з’ясувалось, бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин і саме в цей час ворог вдарив по місту.