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Кабмин предусмотрел проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий

Кабмин предусмотрел проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий

Кабинет министров предусмотрел в положении о единой государственной системе гражданской защиты проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий.

Как сообщил в Телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение принято на заседании правительства в субботу.

В частности, Положение о единой государственной системе гражданской защиты дополнено новым пунктом, который определяет дополнительные задачи указанной системы в восстановительный период.

Согласно принятому решению, к таким задачам отнесено: проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций; ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся влиянию средств поражения; принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения; определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, проведения очищения (разминирования) территорий; вовлечение в ликвидацию последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.

Также правительством предусмотрена возможность привлечения к оказанию социальных услуг в период действия чрезвычайного или военного положения работников и волонтеров, не имеющих документов, подтверждающих их профессиональный уровень. Кроме того, введено привлечение волонтеров к выявлению лиц/семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, определен перечень социальных услуг, которые могут предоставляться экстренно (кризисно), и предоставление таких услуг по упрощенной процедуре.

Среди прочего, определены условия назначения компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги на непрофессиональной и профессиональной основе, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения.

Также предусмотрен механизм комплексного определения степени индивидуальных потребностей лица, нуждающегося в предоставлении социальных услуг по уходу на непрофессиональной и профессиональной основе.

8 мая, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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