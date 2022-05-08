Дійти до польського кордону: у Держдумі РФ назвали умову завершення війни з Україною

У росії заявили, що вихід військ до кордонів Польщі стане кінцем “спецоперації”.
Про це заявив віцеспікер Держдуми Петро Толстой.
“Незважаючи на допомогу з Європи та істерію Бориса Джонсона чи Маріо Драгі, ми закінчимо операцію, коли вважаємо за потрібне. Думаю, ми зупинимося на кордоні з Польщею”, – заявив він.
Італійська газета La Repubblica пише, що Толстой уточнив, що війна закінчиться, коли Україна буде повністю “денацифікована” і демілітаризована, і “більше не буде можливості перетворити її на антиросію, як це намагався зробити Захід протягом останніх 30 років”.
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