Дійти до польського кордону: у Держдумі РФ назвали умову завершення війни з Україною

У росії заявили, що вихід військ до кордонів Польщі стане кінцем “спецоперації”.

Про це заявив віцеспікер Держдуми Петро Толстой.

“Незважаючи на допомогу з Європи та істерію Бориса Джонсона чи Маріо Драгі, ми закінчимо операцію, коли вважаємо за потрібне. Думаю, ми зупинимося на кордоні з Польщею”, – заявив він.

Італійська газета La Repubblica пише, що Толстой уточнив, що війна закінчиться, коли Україна буде повністю “денацифікована” і демілітаризована, і “більше не буде можливості перетворити її на антиросію, як це намагався зробити Захід протягом останніх 30 років”.