Британія надасть Україні ще $1,6 млрд військової підтримки

Про це інформують на сайті The Guardian, з посиланням на заяву прем’єра Британії Бориса Джонсона.

Допомога Україні майже вдвічі перевищує попередні зобов’язання Британії.

Фінансування надійде з резервів Великобританії після узгодження з Мінфіном. 300 млн фунтів на військове спорядження уже узгоджене Борисом Джонсоном.

Допомога включає контрбатарейні радіолокаційні системи для націлювання на артилерію, обладнання для глушіння GPS і прилади нічного бачення.

Відомо, що це найвищий рівень військових витрат Британії із часів воєн в Іраку та Афганістані. Борис Джонсон вважає, що ця війна загрожує всій Європі.

«Жорстокий напад Путіна не тільки спричиняє невимовні руйнування в Україні, він також загрожує миру та безпеці у всій Європі.

Велика Британія була першою країною, яка визнала масштаб загрози та надіслала зброю, щоб допомогти українцям захиститися. Ми будемо підтримувати ці зусилля, працюючи з нашими союзниками, щоб гарантувати, що Україна зможе продовжувати відбивати російське вторгнення і вижити як вільна та демократична країна», – сказав Джонсон.

Фінансування оприлюднили перед зустріччю G7. Лідери мають обговорити додаткову допомогу Україні. До того ж прем’єр Британії має зустрітися з компаніями зі зброї, щоб попросити про збільшення виробництва.

Також президент США Джо Байден пообіцяв військову допомогу Україні. Наступний транш американського обладнання включатиме артилерійські снаряди, контрартилерійські радари та радіоелектронне обладнання.