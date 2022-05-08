Байден в воскресенье обсуждает с лидерами G7 расширение санкций против России

Президент Джо Байден в воскресенье встречается с лидерами «Большой семерке» и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения развязанной Россией войны против Украины и новых мер противодействия Москве.

Виртуальная встреча Байдена, высоко оценившего единство стран «Большой семерки» в противостоянии президенту России Владимиру Путину, началась в 11 часов утра по восточному времени США.

Ранее Белый дом сообщил, что участники встречи обсудят расширение санкций, которые западные страны ввели против России после ее вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля.

«Будут обсуждаться последние события войны России против Украины; глобальные последствия войны Путина; демонстрация поддержки Украины и будущего Украины; а также дальнейшее единство G7 в нашем коллективном ответе, включая беспрецедентные санкции, чтобы заставить Путина заплатить высокую цену за развязанную им войну», – отмечается в заявлении Белого дома.