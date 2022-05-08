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«Азов» спростував фейк росіян про «капітуляцію з білим прапором»

У пресслужбі полку «Азов», який захищає Маріуполь від російських окупантів, заперечили фейк про нібито «капітуляцію» захисників міста з білим прапором.

Джерело: пресслужа «Азову»

Дослівно: «З деяких інтернет-джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором.

Насправді ж, для реалізації плану евакуації цивільних, використовуються білі прапори обидвома групами.

Так і цього разу, для евакуації громадян з території заводу «Азовсталь», обидві групи використовували такі стяги. Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте».

Деталі: У соцмережах поширювали непідтверджену інформацію, що начебто захисники Маріуполя вийшли з білими стягами в напрямку російських військ.

8 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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