«Азов» спростував фейк росіян про «капітуляцію з білим прапором»

У пресслужбі полку «Азов», який захищає Маріуполь від російських окупантів, заперечили фейк про нібито «капітуляцію» захисників міста з білим прапором.
Джерело: пресслужа «Азову»
Дослівно: «З деяких інтернет-джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором.
Насправді ж, для реалізації плану евакуації цивільних, використовуються білі прапори обидвома групами.
Деталі: У соцмережах поширювали непідтверджену інформацію, що начебто захисники Маріуполя вийшли з білими стягами в напрямку російських військ.
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