«Азов» спростував фейк росіян про «капітуляцію з білим прапором»

У пресслужбі полку «Азов», який захищає Маріуполь від російських окупантів, заперечили фейк про нібито «капітуляцію» захисників міста з білим прапором.

Джерело: пресслужа «Азову»

Дослівно: «З деяких інтернет-джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором.

Насправді ж, для реалізації плану евакуації цивільних, використовуються білі прапори обидвома групами.

Так і цього разу, для евакуації громадян з території заводу «Азовсталь», обидві групи використовували такі стяги. Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте».

Деталі: У соцмережах поширювали непідтверджену інформацію, що начебто захисники Маріуполя вийшли з білими стягами в напрямку російських військ.