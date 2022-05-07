Володимир Зеленський 8 травня візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

«У неділю вранці президент (Байден, — ред.) візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7 під головуванням канцлера Німеччини Шольца. До лідерів приєднається президент України Зеленський. Вони обговорять останні події у війні Росії проти України, глобальні наслідки війни Путіна, демонструючи підтримку України та майбутнього України, а також продемонструють збереження єдності Великої сімки та нашу колективну відповідь, зокрема нарощування наших безпрецедентних санкцій, щоб накласти серйозні витрати на війну Путіна», – йдеться в повідомленні.За її словами, дату зустрічі обрали не просто так.

«Я думаю, не слід забувати… коли відбудеться ця зустріч Великої сімки, тобто за день до Дня Перемоги в Росії, яку, безумовно, спроєктував президент Путін, бажаючи відзначити цей день як день перемоги над Україною. Звісно, це не так. Хоча він очікував, що пройде маршем вулицями Києва, цього явно не станеться», – сказала Псакі.