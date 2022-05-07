Володимир Зеленський 8 травня візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7

Президент України Володимир Зеленський буде присутнім на віртуальній зустрічі лідерів G7, під час якої буде йти мова про напад Росії на Україну
Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
«У неділю вранці президент (Байден, — ред.) візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7 під головуванням канцлера Німеччини Шольца. До лідерів приєднається президент України Зеленський. Вони обговорять останні події у війні Росії проти України, глобальні наслідки війни Путіна, демонструючи підтримку України та майбутнього України, а також продемонструють збереження єдності Великої сімки та нашу колективну відповідь, зокрема нарощування наших безпрецедентних санкцій, щоб накласти серйозні витрати на війну Путіна», – йдеться в повідомленні.За її словами, дату зустрічі обрали не просто так.
«Я думаю, не слід забувати… коли відбудеться ця зустріч Великої сімки, тобто за день до Дня Перемоги в Росії, яку, безумовно, спроєктував президент Путін, бажаючи відзначити цей день як день перемоги над Україною. Звісно, це не так. Хоча він очікував, що пройде маршем вулицями Києва, цього явно не станеться», – сказала Псакі.
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