Українські військові вже використовують ракети Brimstone

Українські військові використовують британські ракети Brimstone.

Інформацію про це опубліковано у Twitter Ukraine Weapons Tracker.

Фото з частинами використаної ракети показали росіяни.

Видно хвостову частину та маркування ракети.

Ракета Brimstone, травень 2022 фото: Ukraine Weapons Tracker

Зазначається, що ракета виготовлена в 2001 році.

Також на фото є хвостова частина ракети.

Ракета Brimstone, травень 2022 фото: Ukraine Weapons Tracker

Наразі невідомо, яку саме установку використовують для запуску ракет.

Нагадаємо, ще минулого тижня повідомлялося, що Україна отримає ракети найближчим часом. Також йшлося про те, що британські експерти розглядають варіанти платформ з яких будуть запускати ракети. Серед іншого обговорювали використання автомобілів.

Ракета Brimstone

Brimstone – ракета класу “земля-земля”, або “повітря-земля”. В ракеті встановлена нова радіолокаційна головка самонаведення, яка здатна захоплювати об’єкти. У новій версії дальність ураження ракети з літака – 60 км. При пуску ракети з землі дальність зменшується до 10-12 км.