Ворог намагався вести наступ на Вірнопілля на Ізюмському напрямку

Українські військові відновили контроль над населеним пунктом Циркуни, який розташований на північному сході від Харкова. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Такий успіх має ще більше послабити можливості рашистів щодо артилерійських обстрілів Харкова.

На Ізюмському напрямку ворог намагався здійснити наступ в бік населеного пункту Вірнопілля, що знаходиться на напрямку наступу Ізюм – Барвінково. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.