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У Великій Британії партія Бориса Джонсона програла місцеві вибори

Борис Джонсон

Про це повідомляє BBC.

«У деяких частинах країни у нас була важка ніч. Але з іншого боку, в інших частинах країни ви все ще бачите, як консерватори рухаються вперед і досягають досить помітних успіхів у тих місцях, які не голосували за нас протягом тривалого часу, або раніше не голосували взагалі», – зазначає Борис Джонсон.

Загалом на місцевих виборах консерватори втратили майже 500 мандатів та контроль над 11 радами. Партія програла ліберальним демократам на півдні Англії і втратила ключові лондонські ради, які отримали лейбористи. Тим часом у Північній Ірландії вперше перемогли націоналісти Шинн Фейн.

7 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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