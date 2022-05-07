Російські військові знищили музей Сковороди під Харковом

Російські військові знищили Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка біля Харкова.

Про це повідомляє Золочівська селищна рада.

“В результаті нічного ракетного обстрілу знищено Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка. Напередодні війни там тільки закінчилися реставраційні роботи, ми готували заклад до відзначення трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім’ям”, – повідомили в селищній раді.

Як повідомив “Суспільному” очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 35-річний син директора музею, який залишився на ніч охороняти приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги та відправили до лікарні.

Довідка. Музей розташований у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII століття, у якому останні роки свого життя працював та біля якого був похований Григорій Сковорода. Цієї осені в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя з дня народження українського філософа.