Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець біля Кремінної та тероризують населення міста

Поблизу Кремінної армія РФ намагається форсувати Сіверський Донець. Також в захопленому місті росіяни тероризують мирних та «чистять» чи не кожен дім
Про це інформує в телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
У місті знаходяться понад 3,5 тисяч мирних жителів.
«Захоплене місто кишить російською технікою. На околицях точаться бої. Орки намагаються форсувати річку.
Росіяни усіляко тероризують населення: від перевірки телефонів до зникнення українських патріотів. Таким чином, ворог проводить контррозвідувальні дії», – пише Сергій Гайдай.
Окрім цього окупанти мародерять чи не кожен будинок.
«У місті складна гуманітарна обстановка, відсутні продукти. Світла немає, мобільного зв’язку теж. Люди чекають на повернення українського прапора», – наголосив голова Луганської обласної військової адміністрації.
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