Росія зосередила в Ізюмі понад 22 батальйонні групи, які намагаються прорватись у напрямку Донеччини В Херсонской области больше 2000 человек самостоятельно эвакуировались пешком » Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець біля Кремінної та тероризують населення міста Поблизу Кремінної армія РФ намагається форсувати Сіверський Донець. Також в захопленому місті росіяни тероризують мирних та «чистять» чи не кожен дім Про це інформує в телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. У місті знаходяться понад 3,5 тисяч мирних жителів. «Захоплене місто кишить російською технікою. На околицях точаться бої. Орки намагаються форсувати річку. Росіяни усіляко тероризують населення: від перевірки телефонів до зникнення українських патріотів. Таким чином, ворог проводить контррозвідувальні дії», – пише Сергій Гайдай. Окрім цього окупанти мародерять чи не кожен будинок. «У місті складна гуманітарна обстановка, відсутні продукти. Світла немає, мобільного зв’язку теж. Люди чекають на повернення українського прапора», – наголосив голова Луганської обласної військової адміністрації.