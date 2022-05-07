На Запоріжжі запровадили посилену комендантську годину: мешканців попереджають про можливі провокації

Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

«На території всієї Запорізької області з 19.00 8 травня і до 05.00 10 травня запроваджено безперервну комендантську годину. І попри те що Енергодар знаходиться в тимчасовій окупації а значить загарбники диктують мешканцям міста свої умови праці, поведінки, перебування на вулицях, хочу застерегти всіх від проведення та участі в масових акціях», — наголосив він.

За словами Дмитра Орлова, найближчими днями можливі провокації та силові заходи, унаслідок яких можуть постраждати мирні мешканці. Мер Енергодара попросив жителів Запорізької області не перебувати на вулиці й не виїжджати на природу.